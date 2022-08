Bis Ende des Monats: Impfangebote im Landkreis Tirschenreuth

Mit einem neuen Impfzentrum in den Räumlichkeiten des MVZ Hochfranken ist das Impfangebot in der Stadt Hof gestern erweitert worden. Auch der Landkreis Tirschenreuth bietet ab heute bis Ende des Monats an verschiedenen Standorten im Landkreis Impfungen gegen das Corona-Virus an. Im Impfzentrum in Tirschenreuth könnt ihr euch unter anderem jeden Samstag den proteinbasierten Nuvaxovid-Impfstoff verabreichen lassen. Außerdem werden dort auch Kinderimpfungen angeboten. Einen Termin braucht ihr für die Impfung nicht, allerdings müsst ihr euch vorher online dafür registrieren.

16.08.2022 von 12 bis 14:30 Uhr

Pechbrunn BRK Bereitschaftsraum

17.08.2022 von 13 bis 19 Uhr

Waldsassen EDEKA

18.08.2022 von 13 bis 15:30 Uhr

Friedenfels Steinwaldhalle

19.08.2022 von 13 bis 19 Uhr

Mitterteich McDonald’s

20.08.2022 von 09:30 bis 15:30 Uhr

Erbendorf REWE

23.08.2022 von 12:30 bis 15:30 Uhr

Pullenreuth FW-Haus

24.08.2022 von 13 bis 19 Uhr

Wiesau REWE

25.08.2022 von 09:30 bis 15:30 Uhr

Mitterteich McDonald’s

26.08.2022 von 13 bis 19 Uhr

Bärnau DISKA

27.08.2022 von 09:30 bis 15:30 Uhr

Kemnath Mehrzweckhalle

jeden Samstag im Impfzentrum in Tirschenreuth: