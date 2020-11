Bis 2025: Gesundheitsregion Plus macht im Landkreis Wunsiedel weiter

Gesundheitsregion Plus

Der Ärzte-Bus, der Mediziner-Stammtisch oder die Doctors Lounge – das sind nur einige Projekte, die die Gesundheitsregion Plus im Landkreis Wunsiedel auf die Beine gestellt hat. Damit will sie die Gesundheitsversorgung für die Einwohner verbessern. Und das tut sie auch weiterhin. Bis 2025 fördert der Freistaat Bayern die Gesundheitsregion Plus.

Neuestes Projekt ist die Mediziner Journey. Sie soll angehende Ärzte ab dem Abitur unterstützen, zum Beispiel mit einem Stipendium im Landkreis. Ziel ist es, dass sich die Mediziner dann als Hausärzte in der Region niederlassen.