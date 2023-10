Bis 2024: Digitalisierung im Gesundheitsamt Wunsiedel

Termine vereinbaren und Anträge einreichen – das soll in vielen Behörden bald überwiegend digital möglich sein. Auch das Gesundheitsamt im Landratsamt Wunsiedel soll digitaler werden. Die entsprechenden Anpassungen dafür sollen bis 2024 abgeschlossen sein, heißt es jetzt in einer Mitteilung. Unter anderem wird gerade geprüfte, welche Abläufe neu aufgestellt werden müssen. Also welche Abläufe zum Beispiel digitalisiert oder sogar automatisiert durchgeführt werden können. Dazu finden immer wieder Team-Workshops und Schulungen für die Mitarbeiter statt. Ziel ist es, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten, so das Landratsamt in Wunsiedel.