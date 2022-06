Birke expandiert: Neubau in Wunsiedel nimmt Gestalt an

Gleich mehrere Elektrofirmen aus der Region gehören der Firmengruppe Birke an. Die brauchen ausreichend Platz und wollen unter modernsten Bedingungen arbeiten. Deshalb lässt Birke momentan ein dreistöckiges Firmengebäude am Hauptstandort in Wunsiedel bauen. Neben der Verwaltung beinhaltet es auch den expandierenden Schaltanlagenbau, ein Gesundheitszentrum mit Fitnessbereich und Veranstaltungsflächen. Azubis haben bereits schon selbst Hand angelegt und bei der Elektroinstallation geholfen. Noch in diesem Jahr will Birke das neue Gebäude in Betrieb nehmen.

