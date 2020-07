Bioprodukte aus der Region: Ökomodellregion Siebenstern sucht innovative Einrichtungen

Die Corona-Krise hat viele Gastronomen und Caterer schwer getroffen. Die Menschen waren gezwungen, sich zuhause zu verpflegen und das hat teilweise interessente Aspekte zu Tage gebracht.

Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich immer mehr Menschen für Bio-Produkte entscheiden, wenn sie zuhause kochen und selbst einkaufen. Bio-Lebensmittel stehen bei Verbrauchern nicht nur für höhere Qualität, sondern auch für Gesundheit, Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Transparenz und faire Bezahlung. In der Schulmensa, der Behördenkantine oder im Betriebsrestaurant stehen Bio-Produkte allerdings noch viel zu selten auf der Speisekarte. Das will die Öko-Modellregion Siebenstern im Landkreis Wunsiedel ändern und sucht innovative Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung, die mit möglichst bioregionaler Versorgung zukunftsweisend als Trendsetter vorangehen wollen. Deshalb bietet sie an, für die Arbeit im Küchenalltag Fragen zu Lieferanten und der Zubereitung von Bio-Lebensmitteln praxisnah zu beantworten.

Öko-Modellregion Siebenstern (Klaus Schaumberg)

Verein Fichtelgebirge Innovativ

Jean-Paul-Str. 9

95632 Wunsiedel

Tel.: (0 92 32) 80-6 68

Web: www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/siebenstern