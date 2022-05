Biodiversitätsberatung: Maßnahmen auch in Oberfranken und im Landkreis Tirschenreuth

In dieser Woche haben wir euch schon einige Tipps vorgestellt, wie ihr euren Garten bienenfreundlich gestalten könnt. Für den Artenschutz reicht es aber nicht aus, wenn nur ein paar wenige Gartenbesitzer mitmachen. Seit einem Jahr gibt es in Bayern daher 50 sogenannte Biodiversitätsberater. In dieser Zeit haben sie schon rund 350 Maßnahmen in Natur- und Artenschutz ins Leben gerufen. Das ist das Ergebnis des zweiten Arbeitstreffens in Bad Staffelstein, an dem auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber teilgenommen hat. Projekte gibt es auch bei uns in Oberfranken. Landwirte fördern über den Vertragsnaturschutz ganz gezielt Ackerwildkräuter. Und um einheimische Pflanzen zu fördern, werden im Landkreis Tirschenreuth in einem Natura2000-Gebiet außerdem gebietsfremde Pflanzen zurückgedrängt.

(Symbolbild)