Bio-Genusstage: Unterschiedliche Radtouren durchs Dreiländereck

Aktuell laufen die Bio-Genusstage der Ökomodellregion Fichtelgebirge. Zum Programm gehören auch drei Radtouren im Dreiländereck. Es geht von Biohof zu Biohof. Dort können die Teilnehmenden mehr über die ökologische Landwirtschaft erfahren und auch die ein oder anderen Produkte probieren. Die erste Tour startet heute um 11 Uhr am Maxplatz in Rehau. Die nächste Tour findet am kommenden Samstag statt. Dann gibt es eine weitere am 8. Oktober. Allerdings müsst ihr euch für die Radtouren anmelden.

ILE Dreiländereck, Christian Ertl

09283/2029