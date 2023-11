Bio-Brotbox-Aktion: Gesundes Frühstück für Grundschulen im Fichtelgebirge

Allen Schülern ein gesundes Frühstück ermöglichen – das ist Ziel der „Bio-Brotbox-Aktion“ des Landkreises Wunsiedel. Die ist Anfang Oktober an der Grundschule Marktleuthen gestartet. Jetzt sind auch weitere Grundschulen im Landkreis an der Reihe. Heute bekommen zum Beispiel die Schüler der Grundschule Nagel gesunde Frühstücksboxen überreicht. Die Kinder können dann selbst auswählen, was in die Box kommt. Die Produkte stammen alle aus biologischem Anbau und werden von regionalen Betrieben kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis Ende November folgen Übergaben an weiteren Schulen im Fichtelgebirge.

Weitere Projektstunden finden wie folgt statt:

09.11.23: Grundschule Tröstau

10.11.23: Grundschule Wunsiedel

17.11.23: Grundschule Wunsiedel

23.11.23: Grundschule Weißenstadt