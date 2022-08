«Bild»: Salihamidzic bekommt neuen Vertrag bis 2026

Der FC Bayern München will laut «Bild»-Zeitung den Vertrag mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic längerfristig verlängern. Am Montag tagte der Aufsichtsrat der FC Bayern AG um Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70). Dort schlug Präsident Herbert Hainer (68) in der Sitzung als Aufsichtsratschef die Vertragsverlängerung mit Salihamidzic vor. Der Präsidialausschuss habe den Vertrag bis Sommer 2026 zuvor mit allen Zahlen abgesegnet, wie die «Bild» am Montag berichtete.

Hainer hatte bereits im Juli gesagt, dass die Münchner mit Salihamidzic verlängern wollen. Der frühere Bayern-Profi wurde 2017 Sportdirektor, im Sommer 2020 wurde er dann zum Vorstand befördert. Damit verbunden war ein neuer Vertrag bis Ende Juni 2023.

Salihamidzic wurde in der Vergangenheit für Transfers immer wieder öffentlich kritisiert. Die Einkäufe von Sadio Mané (FC Liverpool), Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Ajax Amsterdam) sowie Matthijs de Ligt (Juventus Turin) für die gerade begonnene brachten ihm aber zuletzt viel Anerkennung ein.