Bild der Verwüstung: Einbruch in der Realschule in Naila

Großer Ärger in Naila. Dort sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in die Realschule eingebrochen und haben im Sekretariat alle Wertfächer der Lehrer aufgebrochen. Was die Täter gestohlen haben ist noch unklar, hinterlassen haben sie jedenfalls ein Bild der Verwüstung. Der Schaden, den die Schuleinbrecher in Naila angerichtet haben ,wird auf 10.000 Euro beziffert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, denen in der Nacht zum Donnerstag an der Realschule in Naila verdächtige Personen aufgefallen sind.