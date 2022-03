Bilanz zu Hochwasser 2021: Bund will den Bevölkerungsschutz und die Warninfrastruktur stärken

Ein dreiviertel Jahr sind die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland jetzt her. Die Lage im Ahrtal ist nach wie vor angespannt. Aber auch in der Euroherz-Region hat es große Schäden durch Überschwemmungen gegeben. Das Bundesinnenministerium und das Bundesfinanzministerium haben jetzt eine Bilanz der Hochwasserkatastrophe aus dem vergangenen Jahr vorgestellt. Deutschland müsse besser auf mögliche Katastrophen und Klimafolgen vorbereitet sein. Das Innenministerium will den Bevölkerungsschutz stärken und Warnsysteme über Mobiltelefone aber auch Sirenen ausbauen.

Mit Sofort- und Aufbauhilfen habe der Bund die Länder bei der Bewältigung der Katastrophe unterstützt, betont das Finanzministerium. Für die „Aufbauhilfe 2021“ stünden bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Bei dem Hochwasser im Juli sind demnach 183 Menschen gestorben, über 800 wurden verletzt.