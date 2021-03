Bilanz nach zehn Jahren: Zehn Millionen Steuererklärungen in Wunsiedel digitalisiert

Schon in der Grundschule lernen die Kleinsten den Umgang mit dem Computer – in vielen Behörden nehmen viele Akten aber immer noch den Weg übers Faxgerät. Damit es in Sachen Digitalisierung vorangeht, dafür sorgt das Datenerfassungszentrum in Wunsiedel.

Heute vor genau zehn Jahren hat es seinen Dienst aufgenommen. Seitdem hat es zehn Millionen Steuererklärungen digitalisiert. Das teilt das bayerische Finanzministerium mit. Inzwischen seien dort 150 Menschen beschäftigt und die Behörde digitalisiert auch Steuererklärungen der Finanzämter aus Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Gerade in der Corona-Pandemie habe sich die Digitalisierungsstrategie ausgezahlt. Durch die digital verfügbaren Daten sei die Arbeit im Homeoffice in den Finanzämtern noch leichter möglich.