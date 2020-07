Bilanz der VR-Bank Bayreuth-Hof: Stabiles Geschäftsjahr 2019

Sie ist eine der größten Banken in Oberfranken: Die VR-Bank Bayreuth-Hof. Und auch geschäftlich wächst sie immer weiter. In allen Bereichen hat die Bank im vergangenen Jahr zugelegt. Das hat die VR-Bank auf ihrer jährlichen Vertreterversammlung verkündet. Insgesamt liegt die Bilanzsumme bei 2,22 Milliarden Euro. Online-Banking ist immer wichtiger. Auch das Kunden-Dialog-Center ist in Hof weiter gewachsen. Dort sind die Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Dieses Angebot will die VR-Bank Bayreuth-Hof in diesem Jahr noch weiter ausbauen, auch wenn die Kunden durch die Corona-Krise vorsichtiger sind.