Bilanz der Sparkasse Hochfranken: Zahlen trotz Herausforderungen sehr gut

Das zweite Jahr Corona, Lieferengpässe und eine steigende Inflation: Das waren 2021 die Herausforderungen für die Kunden der Sparkasse Hochfranken und auch für die Bank selbst. Vorstandsvorsitzender Andreas Pöhlmann ist mit den Geschäftszahlen des vergangenen Jahres trotzdem sehr zufrieden. So ist die Bilanzsumme um knapp sechs Prozent angestiegen. Im Wertpapierbereich konnte die Sparkasse Hochfranken sogar einen neuen Rekord erzielen. Zum ersten Mal hat sie einen Bestand von über einer Milliarde Euro verzeichnen können. Das liegt vor allem daran, dass die Kunden beim Sparen umdenken. Sie investieren ihr Geld zunehmend in Wertpapiere. Aufgrund der aktuellen Zinssituation und der hohen Inflationsrate sei es kaum möglich mit klassischen Anlageformen Vermögen aufzubauen, so Pöhlmann.