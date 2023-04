Bilanz der Agentur für Arbeit: Mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, hat im Vogtland noch sehr gute Chancen. Aktuell stehen nämlich fast 500 Ausbildungsplätze mehr zur Verfügung als es Bewerber gibt. Zu diesem Ergebnis kommt die Agentur für Arbeit in einer Bilanz. Ausbildungschancen gibt es demnach momentan noch in allen Bereichen. Es werde aber nicht leichter, offene Plätze zu besetzen. Das sagt Sven Schulze, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Plauen. Während der Pandemie konnten die Jugendlichen kaum Praktika in Unternehmen machen, und daher wenig Berufe kennenlernen. Er appelliert aber an Arbeitgeber, auch Jugendlichen eine Chance zu geben, die noch nicht alle Anforderungen erfüllen.