Bilanz 2021: 104 Millionen Euro KfW-Fördermittel für das Vogtland

Klimawandel und Umwelt, Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Das sind Themen die auch beim Hausbau immer wichtiger werden. Dementsprechend war die Nachfrage nach Förderungen in diesem Bereich auch im Vogtland im letzten Jahr sehr hoch. Die vogtländische Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas hat nun die Jahresbilanz der KfW-Fördermittel für das letzte Jahr bekanntgegeben. Demnach sind gut 100 Millionen Euro ins Vogtland geflossen. Über ein Drittel davon war für Umwelt- und Energiemaßnahmen wie zum Beispiel die Ladeinfrastruktur oder die energieeffiziente Wohnraumnutzung. Eine ähnliche Größenordnungen hatten die Förderungen für Gründungen. Für das Baukindergeld hat es außerdem 244 Anträge in Höhe von gut fünf Millionen Euro gegeben. Die Corona-Unternehmerkredite sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die KfW-Fördermittel gehen an private Kunden, Kommunen aber auch über die Mittelstandsbank an mittelständische Unternehmen.