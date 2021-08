Bilanz: 10.000 Besucher bei Hofer Sommergaudi

Statt Volksfest heißt es in Hof dieses Jahr Sommergaudi. Allein am ersten Wochenende haben mehr als 10.000 Besucher ihre Runden mit dem Autoscooter gedreht, oder sich auf dem Fahrgeschäft Avenger durch die Luft wirbeln lassen. Die Besucherobergrenze wurde an jedem Tag erreicht, aber nicht überschritten. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Heute (4.8.) öffnet die Sommergaudi am Volksfestplatz wieder, Montag und Dienstag ist ja Ruhetag. Ein Riesenrad gibt es in Hof dieses Jahr nicht, dafür aber in Plauen. Auf dem Sommerrummel ist dort heute (4.8.) Familientag. Das heißt, an den Fahrgeschäften zahlt ihr weniger.