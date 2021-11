Bikewelt Schöneck: Schon bald deutsches Mountainbike-Reiseziel?

Wer mit seinem Mountainbike etwas erleben will, der reist zum Beispiel in die Schweiz oder nach Tirol. Deutschland steht nicht direkt ganz oben auf der Liste. Sachsen will das jetzt ändern. In zehn Jahren soll vor allem der ländliche Raum DAS Reiseziel für Mountainbiker sein. Als Beispiel dafür hat das Sächsische Tourismusministerium auch die Bikewelt Schöneck genannt.

Ein Beratungszentrum und ein Handbuch helfen den Regionen und Kommunen bei der Entwicklung von Projekten, die den Wintertourismus ergänzen und damit ganzjährig Gäste anlocken sollen. Aus Ministeriumssicht ist auch das Vogtland besonders für Mountainbike-Projekte geeignet, die an der Grenze zu Tschechien den Tourismus in Mitteleuropa mitgestalten sollen.