Bikepark Kornberg: Initiative will den Bau stoppen

Der Streit um den geplanten Mountainbikepark am Kornberg hält weiter an. Erst kürzlich hat das Landratsamt Wunsiedel den Antrag zum Bau des 22 Hektar großen Bikeparks genehmigt.

Die Initiative „Ruhe für den Kornberg“ will den Bau jedoch stoppen und fordert den Hofer Landrat Oliver Bär auf, die Pläne fallen zu lassen. Der Bau würde der Umwelt und vor allem dem Wald dort schaden.

Die Initiative befürchtet, es werde nicht genug Rücksicht auf Tiere und Pflanzen genommen.

Auch unter dem Hintergrund der jüngsten Überschwemmungen solle das Vorhaben gestoppt werden.

Die Initiative denke nun über eine Klage gegen die Baugenehmigung für den Mountainbike-Park am Kornberg nach.