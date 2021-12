Bike-Park am Kornberg: Kompromiss zwischen FGV und Zweckverband gefunden

Der Kornberg ist sowohl bei Wanderern, als auch bei Radfahrern ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Schon lange gibt es aber Diskussionen um den geplanten Bike-Park am Kornberg. Unter anderem hatte der Fichtelgebirgsverein geklagt, weil sich auf einem Abschnitt des Fränkischen-Gebirgswegs Biker und Wanderer in die Quere gekommen wären. Nach vielen Gesprächen ist nun aber eine Einigung gefunden, verkündet Rainer Schreier vom FGV:

Außerdem soll nun ein ökologischer Baubegleiter dazukommen. Der soll sicherstellen, dass die Eingriffe in die Natur möglichst gering gehalten werden.