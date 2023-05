Bike-Park am Kornberg: Baubeginn wohl im kommenden Frühjahr

Beim teilweise sehr kontrovers diskutierten Bau eines Bike-Parks am Kornberg ist terminlich zumindest eine gute Einordnung ins Sicht. Das kam gestern am Rande der Vorstellung des neuen Pächters des Kornberghauses zur Sprache. Die geforderten Nachbesserungen sind in die Baugenehmigung nun eingearbeitet und man will jetzt seitens des Zweckverbandes nach der Devise „Genauigkeit vor Geschwindigkeit“ vorgehen. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Die Pläne des Zweckverbandes sehen hier einen Trailerpark für Mountainbiker vor. Nach einem Eilantrag des Landesbundes für Vogelschutz, kurz LBV, hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth im Februar 2022 einen vorläufigen Baustopp für das Projekt verhängt.