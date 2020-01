Biervielfalt-Weltrekord in Oberfranken: Über 2.500 verschiedene Biere

Oberfranken hat mit 174 Brauereien die weltweit höchste Dichte an Brauereien. Der Regierungsbezirk hält aber noch einen weiteren Weltrekord, was seine Bierkultur betrifft. Dort werden mittlerweile über 2.500 verschiedene Biere gebraut. Das hat die Mitgliederversammlung des Vereins Bierland Oberfranken jetzt bekannt gegeben. Um besser greifbar zu machen, was das bedeutet: das ist fast die Hälfte aller Biere, die in Deutschland gebraut werden. Vor zehn bis 15 Jahren war das noch anders: damals gab es knapp über 1000 verschiedene Biere.