Daniel Bierofka wird die SpVgg Unterhaching nach einer Saison schon wieder verlassen. Der bisherige Trainer des U17-Bundesliga-Teams werde in der kommenden Spielzeit nicht mehr am Spielfeldrand stehen, teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Gründe für die Trennung nannte der Club nicht. Der 44-jährige Bierofka hatte die U17 der Hachinger im Sommer 2022 übernommen.