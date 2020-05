Bierland Oberfranken: Spendenaktion knackt 20.000 EURO-Marke

Seit gestern dürfen in Bayern Biergärten wieder öffnen – dazu gehört natürlich der entsprechende Gerstensaft. Der Verein Bierland Oberfranken hat deshalb auf Grund der Corona-Pandemie eine frankenweite Spendenaktion ins Leben gerufen. Kunden und Fans sind aufgerufen, bis Ende Mai die jahrhundertealte und weltweit einmalige fränkische und oberfränkische Bierkultur mit einer Spende zu unterstützen. Das Geld soll vor allem kleine familiengeführte Wirtshausbrauereien unterstützen, die besonders von Umsatzausfällen betroffen sind. Jetzt (Stand 15. Mai) hat die Spendenaktion die 20.000 Euro Marke geknackt, berichtet Vorstand Gisela Hansen von der Hofer Meinel-Bräu. Ihr ging es weniger nur um die Spendenaktion an sich, sondern um Imagearbeit für das gute, handwerklich gebraute Bier, sowie den Appell an die Verbraucher, gerade jetzt besonders darauf zu achten, regionales Bier zu kaufen. Ende Mai soll eine neutrale Jury entscheiden, wohin die Spendengelder gehen werden.

Hier könnt ihr spenden:

Bierland Oberfranken e.V.

VR- Bank Bayreuth-Hof,

IBAN: DE90 7806 0896 0006 0298 33,

BIC-/SWIFT-Code: GENODEF1HO1

Verwendungszweck: Fränkische Bierkultur, oder den Namen der Brauerei, der die Spende zukommen soll, mit angeben.