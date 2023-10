Bierland Oberfranken: Alle Bockbieranstiche auf einen Blick

Im Bierland Oberfranken hat die 5. Jahreszeit begonnen. Ab Herbst machen die Braumeister nach alter Tradition ihre höherprozentigen, saisonalen Stark- und Bockbiere. In Oberfranken, der Region mit der weltweit größten Brauereien-Dichte, dauert auch die Starkbierzeit am längsten, und zwar von Ende September bis in den Mai. Zu den Höhepunkten dieser Zeit zählen die vielen Stark- und Bockbieranstiche. Der Verein Bierland Oberfranken hat jetzt erstmals alle Termine in der Region zusammengestellt und ins Internet gepackt.