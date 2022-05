Bierhoff lobt Wandel unter Flick: «War notwendig»

Nach einem freien Wochenende versammelt Bundestrainer Hansi Flick die Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Herzogenaurach. (…)

Flick versammelt Fußball-Nationalteam in Herzogenaurach

Flicks neue Blockbildung: BVB wieder zweite Kraft

Schwarz-Gelb war in der Nationalelf zuletzt ziemlich out. Im Trainingscamp in Marbella vollzieht sich gerade ein Wandel - dank (…)