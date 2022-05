Bierhoff lobt Wandel der Nationalelf: «War notwendig»

Nach einem freien Wochenende versammelt Bundestrainer Hansi Flick die Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Herzogenaurach. (…)

Flick versammelt Fußball-Nationalteam in Herzogenaurach

Nationalspieler Musiala: «Wollen den Titel mit Hansi holen»

Nationalspieler Jamal Musiala kann das Duell in der Fußball-Nations-League am 7. Juni in München gegen England kaum noch (…)