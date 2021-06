Biergarten an Hofer Saale: Das plant Christian Klug

Die Hofer lieben ihre Saaleaulen zum Radfahren, Spazierengehen oder einfach mal ausspannen. Eine schöne Idee war da im vergangenen Sommer der Biergarten – betrieben vom Chef des Hofer Rockwerks, Christian Klug. Nach einem langen Genehmigungsverfahren hat die Stadt Hof auch für dieses Jahr das Go gegeben. Diesmal kommt der Biergarten nicht direkt in die Saaleauen, sondern in den Bereich des neuen Eisteichs, auf dem Gelände des Schwimmvereins. Christian Klug will den Biergarten in den kommenden Tagen herrichten und besonders familienfreundlich gestalten. Alle sollen dann auch Liegestühle oder Decken mitbringen können und sich in die Wiese setzen können. Eröffnung ist am 2. Juli. Für Klug ist das eine wichtige Einnahmequelle, solange das Rockwerk weiter geschlossen bleiben muss, sagt er im Gespräch mit Radio Euroherz.