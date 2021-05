Biergarten am Theresienstein: Morgen erstes Promenadenkonzert

Endlich wieder Biergarten und Live-Musik: Morgen (So, 30.5.) spielen Goller & Götz das erste Promenadenkonzert am Hofer Theresienstein. Los geht’s um 11 Uhr. Die Biergarten ist für genesene, vollständig geimpfte und getestete Personen geöffnet. Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden und ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Die Besucherinnen und Besucher müssen sich außerdem vorher anmelden. Die Telefonnummer findet ihr hier. Insgesamt dürfen sich 300 Gäste im Biergarten am Theresienstein versammeln. An einem Tisch können maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sitzen.

Tel-Nr.: 0179 54 72 985