Bienenvolk lässt sich an Ampel nieder: Feuerwehreinsatz

Ein Bienenvolk hat sich in Augsburg vor dem Rotlicht einer Ampel niedergelassen. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben am Freitag mit Spezialfahrzeug aus, um die Insekten einzufangen. Ein Feuerwehrmann stieg im Imkeranzug auf eine Leiter und kehrte den Schwarm in einen Holzkasten, erläuterte ein Sprecher. Es sei auch ein Wasserzerstäuber verwendet worden. «Dann denken die Bienen, es regnet, und ziehen sich leichter in den Kasten zurück.»

Die Box wurde bis auf ein kleines Flugloch geschlossen und für gut eine halbe Stunde an der Ampel befestigt, damit letzte noch umherschwirrende Bienen zu ihrem Volk – und mutmaßlich zu ihrer Königin – in den Kasten fliegen konnten. Danach sei er einem Imker übergeben worden.

Im Mai und Juni schwärmten Bienen aus, so dass es immer wieder vergleichbare Einsätze gebe, sagte der Feuerwehrsprecher. Allerdings bisher noch nicht an einer Ampel.