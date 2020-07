Bienenaktion im Nürnberger Fußballstadion

Nürnberg (dpa/lby) – Über Monate hinweg war das Nürnberger Fußballstadion geschlossen, nun dürfen Fans zeitweise wieder hinein – möglich ist das wegen eines Kunstprojekts. Am Samstag sollten dort Blumenkästen und bienenfreundliche Pflanzen verteilt werden. Damit wolle man mehr Bienenfutterstellen in der Stadt schaffen, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag.

«Umweltschutz ist ein wichtiges Thema für uns und trotz aller Pflege: bienenfreundlich ist so ein Bundesligarasen nicht», so Alfred Diesner, Geschäftsführer der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH. Deshalb hat das Künstlerduo «Beedabei» ein Kunstwerk aus 350 gelben Blumenkästen in Fußballform auf dem Rasen des Max-Morlock-Stadions aufgebaut. Die 350 angemeldeten Gäste können die Kästen dann abholen und vor dem Stadion mit bienenfreundlichen Stauden wie Salbei, Thymian oder Oregano bepflanzen lassen.

Laut einer Sprecherin haben sich besonders viele Familien mit Kindern angemeldet. Das Kunstprojekt biete ihnen die Möglichkeit, das Stadion aus einer anderen Perspektive kennenzulernen: «denn wann darf man sonst auf den Rasen», sagte die Sprecherin am Samstag.