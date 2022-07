Biden will Zugang zu Abtreibung schützen – Appell an Wähler

Abtreibungsrecht in den USA: Biden für landesweites Gesetz

Es ist eine Entscheidung mit gewaltigen Auswirkungen für Frauen in den USA: Das Oberste Gericht kippt das liberale Abtreibungsrecht im (…)

Abtreibung nun in etlichen US-Staaten verboten

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat sich in einem Strafverfahren wegen eines Drogendelikts vor einem (…)

US-Basketballerin Griner bekennt sich in Russland schuldig

Seit viereinhalb Monaten sitzt Brittney Griner in russischer Untersuchungshaft. Der Basketball-Olympiasiegerin wird der Besitz von (…)

In Russland inhaftierte Basketballerin schreibt an Biden

New York will Recht auf Abtreibung in Verfassung verankern

Nach der Entscheidung des Supreme Court will New York nun das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung festschreiben. Bis dieser (…)