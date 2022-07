Biden trifft in Saudi-Arabien umstrittenen Kronprinzen

Der US-Regisseur führt seinen Zweijährigen an bewegte Bilder heran. Der Junge hat allerdings erst einen Film gesehen, und das (…)

Russe Fedotow: Strafdienst in der Arktis statt NHL

New York will Recht auf Abtreibung in Verfassung verankern

Nach der Entscheidung des Supreme Court will New York nun das Recht auf Abtreibung in seiner Verfassung festschreiben. Bis dieser (…)