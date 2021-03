Biber zurück an der Selbitz: Fraßspuren bei Naila entdeckt

Der Biber ist zurück an der Selbitz. Wie der Bund Naturschutz berichtet, hat der Nager eindeutige Spuren in Naila hinterlassen. Der nachtaktive Vegetarier, der sich von Rinde und Blättern gefällter Bäume ernährt, hat am Berggraben oberhalb der Selbitz eindeutige Fraßspuren an einer Gruppe von Zitterpappeln hinterlassen. Der europäische Biber wird bis zu 18kg schwer und ist perfekt ans Wasser angepasst. Er hat eine Felldichte von 230 Haaren pro Quadratmillimeter. Wir Menschen kommen dagegen auf gleicher Fläche nur sechs. Diese Großnager sind nach europäischer FFH-Richtlinie besonders geschützt. Wegen seines dichten Fells und dem genießbaren Fleisch war der Biber bei uns schon ausgerottet, erst Wiederansiedlungsprogramme im 20. Jahrhundert haben ihm bei uns wieder eine Lebenschance eröffnet.