Biber nun auch in Hof aktiv: Stadt setzt Biberberater ein

Der Biber ist ein Tier, das eigentlich ganz niedlich aussieht. Allerdings sorgt der Nager immer wieder für Probleme. Mittlerweile ist er auch in der Stadt Hof aktiv. Er verursacht Schäden an Dämmen und Bäumen. Die Stadt Hof will den Bürgern deshalb einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Ab dem 1. März gibt es mit Boris Schnabel einen ehrenamtlichen Biberberater. Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Boris Schnabel arbeitet bereits seit 2018 als Biberberater im Landkreis Hof. Er wird nun auch in der Stadt Hof die Gewässer nach Bibern absuchen und mit den Geschädigten Kontakt aufnehmen, um Lösungen zu finden.