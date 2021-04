Kaufbeuren (dpa/lby) – Ein Biber hat sich an Ostern in Kaufbeuren in einem Parkhaus vermutlich verirrt. Die Polizei musste das Tier befreien. Der «bekannte Stadtbiber» wurde am Ostersonntag in der vierten Etage des Parkhauses gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zusammen mit einem Hausmeister sei es den Beamten gelungen, den Biber wieder in die Natur zu bringen.

