Biathletin Preuß wird Zweite im Massenstart

Das war es für Erik Lesser. Einen Tag nach seinem Sensationssieg verpasst er in seinem letzten Rennen als Biathlet knapp das Podest. (…)

Das bringt der Wintersport am Sonntag

Tiril Eckhoff hat das letzte Biathlon-Verfolgungsrennen der Saison gewonnen. Nach dem Sieg im Sprint setzte sich die Norwegerin in Oslo (…)

Auch ohne Podest: Starkes Teamergebnisse in Oslo

So ein starkes Teamergebnis gab es selten in dieser Saison. Zwar reicht es für die deutschen Skijäger im letzten Sprint in Oslo nicht (…)