BI Mobilfunk Hof gegen autonome Busse

Im Sommer sollen in Hof, Rehau und Kronach autonom fahrende Busse zum Einsatz kommen. Gegenwind kommt jetzt von der Bürgerinitiative Mobilfunk Hof. Laut einem Bericht der Frankenpost, spricht sie sich dagegen aus, dass Hof und die Region Testgebiet für autonome Busse werden – zumindest solange, bis die dafür nötige Mobilfunk-Technik 5G ausreichend erforscht ist. 5G werde die bisherige Strahlung im Hochfrequenzbereich stark erhöhen, heißt es in dem Schreiben der BI an den Hofer Stadtrat und Oberbürgermeister Fichtner; außerdem warnten Wissenschaftler weltweit vor möglichen Schäden für Mensch und Tier. Wie berichtet, benötigen die Busse um sich ohne Fahrer im Straßenverkehr fortbewegen zu können, eine permanente Verbindung mit dem Internet. Um die Daten von Verkehrsmeldungen ebenso wie die ihrer Kameras auswerten zu können, wird eine weitaus höhere mobile Datenübertragung benötigt als sie bisher flächendeckend verfügbar ist, eben 5G.