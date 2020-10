BHS tabletop: Zukunftspakt als gemeinsame Lösung der Tarifparteien

Zuletzt hat die Firma BHS Tabletop hier in der Region Schlagzeilen damit gemacht, dass sie Stellen abbauen muss. Mit einem Zukunftspakt haben sich die Tarifparteien der BHS tabletop AG auf einen firmenbezogenen Verbandstarifvertrag geeinigt. Dieser gilt für Beschäftigte, die von dem aktuellen Stellenabbau nicht betroffen sind. Der Vertrag beinhaltet unter anderem die Standortgarantie für die Produktionsstätten in Schönwald und Weiden und für das Dekorations- und Logistikzentrum in Selb. Künftig werden Beschäftigte nur betriebsbedingt gekündigt, wenn der Betriebsrat dem zustimmt. Als Gegenleistung zum Pakt, verzichten Beschäftigte unter anderem auf Urlaubsgeld. Grund für Zukunftspakt ist, dass sich das Tourismus-, Kreuzfahrt- und Airlinegeschäft, nicht vor frühestens 2022 normalisieren wird. Der Vertrag gilt bis zum 31.12.2025 und sorgt dafür, dass weniger Stellen abgebaut werden, als zunächst geplant.