BHS Tabletop wartet weiter auf Hilfe

Der Porzellanhersteller BHS Tabletop aus Selb wartet nach wie vor auf finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hatte sich der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Gerhard Schwalber, bereits im März mit einem eindringlichen Brief an Ministerpräsident Markus Söder gewandt und um Hilfe gebeten. Durch die Corona-Pandemie hat der Porzellanhersteller, der vor allem für Gastronomie und Hotellerie, sowie Kreuzfahrtschiffe und Fluggesellschaften produziert, einen immensen Einbruch seiner Aufträge zu verzeichnen. Im Zuge der Corona-Krise war BHS Tabletop zu einer hundertprozentigen Tochter der Serafin-Gruppe geworden. Diese sichert dem Unternehmen zwar auch weiterhin ihre volle Unterstützung zu, nach Aussage des Unternehmens reicht das jedoch nicht aus, um die durch die Corona-Krise entstandenen Ausfälle zu kompensieren. Aktuell befinden sich bei BHS Tabletop die meisten Angestellten nach wie vor in Kurzarbeit.