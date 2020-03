BHS Tabletop: Existenzängste in offenem Brief an Markus Söder

Kurzarbeit ist für viele Angestellte in der Corona-Krise angesagt. So auch bei der BHS tabletop in Selb. Betriebsrat und Vorstand haben sich jetzt mit einem offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gerichtet und um Hilfe gebeten. Die rund 1.200 Jobs beim Porzellanhersteller sind in Gefahr.

Noch bis Februar sei das Unternehmen wirtschaftlich gesund gewesen, nun brechen Aufträge weg und die Werke müssen stillstehen. Eine über Jahrhunderte währende Geschichte geht innerhalb weniger Monate zuende – heißt es wörtlich in dem Schreiben. Die angestoßenen Wirtschaftshilfen des Freistaates und des Bundes würden nicht ausreichen, das Unternehmen am Leben zu erhalten. Deshalb bittet die BHS tabletop AG um einen schnellen Zugang zu temporären Finanzhilfen. Mit ihrer Hilfe haben wir eine Chance – heißt es abschließend in dem Schreiben an Söder.