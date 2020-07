BHS tabletop AG: Unternehmen baut Stellen ab

Bei der BHS tabletop AG stehen jetzt viele Veränderungen an. Das soll das Unternehmen stabiler, im internationalen Wettbewerb stärker und in der Summe zukunftssicherer machen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Veränderungen für das Unternehmen:

Das Unternehmen wird rund 250 Arbeitsplätze möglichst sozialverträglich abbauen. Der geplante Unternehmensumbau soll bis Ende nächsten Jahres alle Standorte in Nordbayern umfassen. Laut Vorstandsvorsitzendem Gerhard Schwalber steht das Unternehmen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Konkurrenz aus Großbritannien, dem Mittleren Osten und aus Fernost, die höher werdenden Energiesteuern und die Corona-Krise machen dem Unternehmen zu schaffen. Ziel ist es also, die Betriebskosten spürbar zu senken, um mittelfristig noch wettbewerbsfähiger zu sein. Eine Zusatzfinanzierung im mittleren zweistelligen Millionenbereich verschafft dem Unternehmen dabei etwas Luft.