BHI Biohealth International: Münchberger Unternehmen unter 100 stärksten Mittelständlern in Bayern

Die Firma BHI Biohealth International aus Münchberg gehört zu den 100 erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Das hat eine Studie des SZ-Instituts und der Creditreform Rating AG ergeben. Rund 240 Unternehmen wurden ausgezeichnet. Biohealth International belegte dabei Platz 92. Die Platzierung bestätige, dass das Unternehmen innovativ und wirtschaftlich erfolgreich sei, so Biohealth-Geschäftsführer Stefan Gebhardt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen aus Münchberg außerdem sein 20. Jubiläum.