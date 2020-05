BGH verhandelt über Ekelbilder auf Zigarettenschachteln

Karlsruhe (dpa/lby) – Die bayerische Nichtraucher-Initiative «Pro Rauchfrei» kämpft heute vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen die verdeckten Schockbilder auf Zigarettenautomaten in Supermärkten. Die Initiative hatte in der ersten und zweiten Instanz in Bayern verloren, und hatte anschließend Karlsruhe angerufen.

Der «Pro Rauchfrei»-Vorsitzende Siegfried Ermer will durchsetzen, dass Supermärkte in ihren Automaten die Bilder von Tumoren und Raucherbeinen auf den Schachteln für jedermann sichtbar präsentieren, einschließlich der nichtrauchenden Kundschaft. Deswegen hatte Ermer zwei Münchner Edeka-Supermärkte verklagt, um eine Musterentscheidung zu erreichen.

Laut Rechtslage müssen die Gruselbilder auf den Schachteln «zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens, einschließlich des Anbietens zum Verkauf» nicht verdeckt werden. (Az. I ZR 176/19). In den Ausgabeautomaten, die an vielen Supermarktkassen stehen, sind die Aufdrucke nicht sichtbar. Erst wenn der Kunde eine Marke anwählt, fällt die Schachtel aufs Band.

Das Landgericht und Oberlandesgericht in München hatten mit den Automaten kein Problem: Der Kunde habe vor dem Zahlen ausreichend Zeit, sich die Schachtel anzuschauen, solange sie auf dem Kassenband liege. Ob der BGH gleich ein Urteil verkündet, ist offen.