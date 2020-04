BFV-Vorstand stimmt für Fortsetzung der Fußballsaison ab September

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes will die wegen der Corona-Krise unterbrochene Spielzeit 2019/20 ab dem 1. September fortsetzen. Dies hat das Gremium am Abend einstimmig beschlossen. Voraussetzung ist, dass staatliche Vorgaben den geplanten Neustart erlauben. Die Saison ist aktuell bis zum 31. August ausgesetzt. Der BFV hatte sich zuvor in einer Umfrage unter Bayerns Amateurvereinen Unterstützung für seinen Vorschlag geholt. Man wolle keine Geisterspiele, keine juristischen Streitigkeiten, sondern den fairen Wettbewerb und Entscheidungen auf dem Platz, so BFV-Präsident Rainer Koch. Da aktuell aber niemand mit Gewissheit sagen könne, ob tatsächlich ab dem 1. September 2020 wieder gespielt werden kann, brauche man eine Lösung mit größtmöglicher Flexibilität – deshalb gab es zum Vorschlag, die aktuelle Saison in jedem Fall zu Ende zu spielen, sobald das wieder möglich ist, auch keine Alternative so Koch. Was die regionalen Vereine von der Entscheidung halten, hört ihr im laufenden Programm von Radio Euroherz.