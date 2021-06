BFV-Umfrage: Mehrheit für EM in München vor Zuschauern

München (dpa/lby) – Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich für die Münchner Partien bei der Fußball-EM Zuschauer zumindest in begrenztem Rahmen. Einer repräsentativen Online-Umfrage im Auftrag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zufolge sprachen sich 82,4 Prozent der bislang 1052 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Fans in der Allianz Arena aus. 17,6 Prozent der in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Marktforschungsunternehmen SLC Management Befragten halten die derzeitige Lage dagegen noch für zu unsicher.

«Natürlich wünschen wir uns alle, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurückgeht und wir endlich wieder einen weitgehend entspannten Sommer genießen können. Zuschauer im Stadion während der EURO in München können hier ein erster richtiger Schritt für mehr gelebte Normalität, aber vor allem auch ein Aufbruchssignal für den Amateurfußball sein», erklärte BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

«Wir alle wollen, dass unsere bayerischen Fußballerinnen und Fußballer mit Freude und ohne die Vielzahl an aktuell noch geltenden Einschränkungen auf den Platz zurückkehren können und auch Zuschauer bei Amateurspielen wieder erlaubt sind», sagte er weiter.

München ist Gastgeber von drei Vorrundenspielen bei der EM sowie von einem Viertelfinale. Fraglich ist, ob Zuschauer zugelassen werden können. Als realistisch gilt ein Szenario mit 14.500 Zuschauern pro Partie.

«Spätestens Anfang Juni muss klar sein, ob es Zuschauer geben kann und wenn ja wie viele», hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Ende April mit Blick auf die Corona-Lage gesagt. Eine Zuschauer-Garantie gab es von Münchner Seite nicht.

