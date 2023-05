BFV meldet dem DFB Unterhaching für Aufstiegsspiele

Die SpVgg Unterhaching wird als Meister der Fußball-Regionalliga Bayern gegen Energie Cottbus um den Aufstieg in die 3. Liga spielen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) habe den DFB «fristgerecht seinen Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gemeldet», wie ein BFV-Sprecher am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Partien finden am 7. und 11. Juni statt. Das Hinspiel findet beim Nordost-Vertreter Cottbus statt. Die Entscheidung fällt dann beim Rückspiel in Unterhaching.

Die Hachinger haben lange hinsichtlich einer Teilnahme gezögert. Die Frist für den BFV zur Meldung lief am Samstagabend um 24.00 Uhr ab. Die Würzburger Kickers hätten bei einem Verzicht des ehemaligen Bundesligisten Unterhaching als Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern nachrücken können. Die Unterfranken befinden sich bereits in der Sommerpause.

Unterhachings Präsident Manfred Schwabl hatte noch am Sonntagabend in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Fernsehens erneut erklärt, dass sein Verein zwar die Rückkehr in die 3. Liga anstrebe, aber nicht um jeden Preis nach oben wolle. «Kürzungen beim Nachwuchsleistungszentrum stehen nicht zur Disposition. Das ist ein Tabu-Thema bei uns, genau wie Infrastruktur. Wenn das unangetastet bleibt, und wir können die DFB-Hürden nehmen, dann gehen wir natürlich in die Relegation», sagte Schwabl.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz kritisierte nach dem 0:0 von Energie im letzten Spiel der Regionalliga Nordost bei Chemie Leipzig am Sonntag zum wiederholten Male das Verhalten der zögerlichen Hachinger. «Ich schätze den Präsidenten von Unterhaching als aufrichtigen, respektvollen Menschen. Er hat aber auch eine Verantwortung gegenüber Energie Cottbus», sagte Wollitz an die Adresse von Schwabl.