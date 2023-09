Bezirkswahl 2023: So funktioniert die Wahl

In weniger als drei Wochen wählen wir in Bayern einen neuen Landtag. Gleichzeitig steht am 08. Oktober auch die Bezirkswahl in Oberfranken an. Dabei bestimmen wir die Mitglieder für den Bezirkstag, die Bezirksräte.

Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Landtagswahl. Für die Bezirkswahl gibt’s also auch zwei Stimmzettel. Der Unterschied: Die Zettel für die Landtagswahl sind weiß und die für die Bezirkswahl blau. Mit der Erststimme wählen wir auf dem kleinen Zettel einen Kandidaten aus dem Stimmkreis. In unserem Fall ist das der Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel oder der Stimmkreis Hof. Mit der Zweitstimme entscheiden wir uns auf dem großen Stimmzettel für einen Kandidaten aus dem Wahlkreis Oberfranken. Es müssen im Bezirk genau so viele Bezirksräte gewählt werden wie Landtagsabgeordnete. Der Oberfränkische Bezirkstag hat in der Regel 16 Sitze.