Bezirksparteitag: FDP Oberfranken trifft sich in Hof

Nach acht Jahren Pause ist seit Dezember die FDP wieder in einer Bundesregierung beteiligt. Eine erste Zwischenbilanz will vermutlich auch die FDP Oberfranken morgen auf ihrem Bezirksparteitag ziehen. Dazu trifft sie sich in der Volkshochschule Hofer Land (ab 14 Uhr). Es geht unter anderem um Anträge zur Mobilität der Zukunft und zum Schließen der Bahn-Diesellücke. Auch die Ehrung von Parteimitgliedern, die zwischen 25 und 50 Jahren Mitglied in der FDP sind, steht auf dem Programm. Der Bezirkstag in Hof ist parteiöffentlich. Neben den oberfränkischen Mandats- und Funktionsträgern sind auch Delegierte aus allen Kreisen und kreisfreien Städten Oberfrankens dabei.