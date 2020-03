Bezirksklinik Rehau: Neue Bettenhäuser für bis zu 40 Millionen Euro

so der Präsident des Oberfränkischen Bezirkstags, Henry Schramm. Eine dieser Einrichtungen ist die Bezirksklinik in Rehau. Dort befinden sich Menschen mit psychischen Erkrankungen in Behandlung. Für die Klinikleitung ist es deshalb besonders wichtig, dass genug Platz und ein angenehmes Wohnumfeld gegeben sind. In den Jahren 2023 und 2024 sollen aus diesem Grund zwei neue Bettenhäuser entstehen. Bis dahin sind jetzt die Planungen angelaufen. Insgesamt wird der Bezirk Oberfranken für das Vorhaben wohl 35 bis 40 Millionen Euro investieren. Bei den Planungen wird auch die Möglichkeit offengehalten, den Bau jederzeit zu erweitern. Denn die Politiker und Ärzte rechnen eher mit steigenden Patientenzahlen in den kommenden Jahren.